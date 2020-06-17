متحدث عراقي: تباطؤ العمل بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج بسبب كورونا والوضع المالي

صرح متحدث عراقي بأن تباطؤ العمل بمشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج وتجهيز محافظة البصرة بـ500 ميجاواط من الطاقة الكهربائية كمرحلة أولى جاء بسبب جائحة كورونا والأوضاع المالية التي يشهدها العراق.

وقال أحمد العبادي المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية نشرته اليوم الأربعاء، إن "وزارة الكهرباء العراقية وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم وخارطة طريق مع هيئة الربط الخليجي لربط منظومة الكهرباء العراقية معها من خلال دولة الكويت ومحافظة البصرة بواقع خطين ومحطة ثانوية، وكان من المقرر أن تنجز الأعمال في المشروع خلال شهر أكتوبر من العام الحالي ليتسنى تجهيز محافظة البصرة بـ500 ميجاواط إلا أن تداعيات الأوضاع الصحية والمالية أدت إلى انسحاب بعض الشركات وبالتالي تلكؤ العمل في المشروع".

وذكر أن "الحديث عن مشروع للربط الكهربائي بين العراق والسعودية غير ممكن لبعد الشبكة السعودية عن الحدود العراقية ووجود صحراء بين البلدين تمتد لمسافة 210 كيلومترات، وعليه فإن الربط مع دول الخليج لا يتم إلا من خلال دولة الكويت".

وقال العبادي إن "إيران تجهز العراق بـ 1100 ميجا من الطاقة الكهربائية وقت الذروة وعبر أربعة خطوط، ثلاثة منها في المناطق الجنوبية والرابع إلى محافظة ديالى وأجزاء من بغداد".

ويشكو العراق من تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد نتيجة تهالك الوحدات الكهربائية جراء عدم إتمام ملف بناء محطات جديدة بعد عام 2003 وتعرض وحدات لهجمات من قبل الجماعات المسلحة وتنظيم داعش، ما أدى إلى تدني مستويات الإنتاج والتجهيز للمواطنين لساعات طويلة.