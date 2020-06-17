سفارات ورؤساء حاليين وسابقين يتمنون شفاء رئيس هندوراس من كورونا في رسائل

تلقى رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، اليوم الأربعاء، رسائل تشجيع من حلفائه، ردا عن إصابته بكوفيد- 19.

وأعلن الرئيس /51 عاما/ عن إصابته في رسالة بالفيديو في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، قائلا إنه لا يعاني إلا من أعراض خفيفة وسيواصل العمل عن بعد.

كما ثبتت إصابة زوجة هيرنانديز واثنين من مساعديه بفيروس كورونا المستجد. وقال الرئيس إن الأعراض لم تظهر على زوجته.

وأضاف: "أعتقد أن هذا جزء من المخاطر التي تتبع هذه المسؤولية. بسبب عملي، لم أتمكن من البقاء في المنزل مئة بالمئة (من الوقت)".

وقال رئيس جواتيمالا المجاورة، أليخاندرو جياماتي، إنه يصلي من أجل "تعافي (هيرنانديز) سريعا".

كما أعرب رئيسا جواتيمالا السابقان فينيسيو سيريزو وجيمي موراليس عن أطيب تمنياتهما لهيرنانديز في رسالتين، وكذلك سفارتا إسرائيل وتايوان في هندوراس.

وأعرب ماتانيا كوهين، السفير الإسرائيلي عن تمنياته بشفاء هيرنانديز. ويحظى السفير بعلاقات دافئة مع هندوراس بعد أن أعلنت عن خطط لفتح سفارة في القدس على غرار الولايات المتحدة.