تشيلي تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت تشيلي اليوم الثلاثاء تسجيل 5013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لترتفع حصيلة الإصابات إلى 184449 إصابة.

وقالت تشيلي إن 31412 إصابة سابقة لم يتم تسجيلها ستضاف إلى الحصيلة الإجمالي خلال الأيام المقبلة.

وأشارت اليوم الثلاثاء وكالة (بلومبرج) للأنباء إلى أنه بإضافة هذه الإصابات سيصبح معدل الإصابات أكثر من 10 آلاف لكل مليون شخص.

كما سجلت تشيلي 3383 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وكان وزير الصحة في تشيلي قد استقال يوم السبت الماضي، لدى وصول عدد حالات الوفاة اليومية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد إلى مستوى قياسي وارتفاع حالات الإصابة الجديدة بشدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وترك خايمي ماناليش المنصب بأثر فوري وحل محله إنريكي باريس، العميد السابق لكلية الطب.

وروج ماناليتش لسياسة تشيلي للإغلاق النشط التي قيدت الحركة في أحياء معينة بدلا من مدن بأكملها في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس سيباستيان بينيرا إن "المهمة الأولى للوزير باريس ستكون مكافحة فيروس كورونا، لكنه مكلف أيضا بمهمة إصلاح عميق للنظام الصحي العام والخاص".