‏الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بجبهة نهم ‎

أفادت فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، بأن الجيش اليمني أعلن عن نشوب معارك ضد الحوثيين في جبهات نهم بدعم من التحالف ‎العربي.

وأضاف الجيش اليمني أن عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بجبهة نهم قد سقطوا خلال المعارك.