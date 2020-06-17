 ‏الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بجبهة نهم ‎ - بوابة الشروق
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‏الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بجبهة نهم ‎

هدى أمين
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 5:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 5:55 م

أفادت فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، بأن الجيش اليمني أعلن عن نشوب معارك ضد الحوثيين في جبهات نهم بدعم من التحالف ‎العربي.
وأضاف الجيش اليمني أن عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بجبهة نهم قد سقطوا خلال المعارك.

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