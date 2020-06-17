‏الجيش اليمني: قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بجبهة نهم ‎

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أفادت فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، بأن الجيش اليمني أعلن عن نشوب معارك ضد الحوثيين في جبهات نهم بدعم من التحالف العربي.وأضاف الجيش اليمني أن عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بجبهة نهم قد سقطوا خلال المعارك.