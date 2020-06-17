أجيري يتعرض للطرد أمام برشلونة

تعرض خافير أجيري المدير الفني لليجانيس للطرد خلال مباراة فريقه أمام برشلونة ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وخلال الوقت الضائع وتحديدًا في الدقيقة 95، من المباراة أخرج حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه المدير الفني المكسيكي لاعتراضه على القرارات التحكيمية خلال المباراة.

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بهدفين دون رد أحرزهما أنسو فاتي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وبهذه الخسارة يقترب ليجانيس أكثر فأكثر من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني، إذ يحتل المركز الأخير برصيد 23 نقطة، فيما عزز برشلونة صدارته لترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف ريال مدريد مؤقتًا.