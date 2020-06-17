طائرات حربية تركية تقصف أهدافا للأكراد في شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية إن طائراتها الحربية قصفت يوم الأربعاء، أهدافا للمسلحين الأكراد في منطقة هفتانين بشمال العراق، في ثاني عملية من نوعها ضد حزب العمال الكردستاني في الأيام القليلة الماضية.

وقالت الوزارة على تويتر ”عناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودة حاليا في منطقة هفتانين“ ووصفت العملية الجديدة باسم المخلب- النمر.

وأضافت الوزارة ”من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد شعبنا وحدودنا تحركت قواتنا الجوية،‭‭‭ ‬‬‬مع معدات لمكافحة الحرائق وطائرات هليكوبتر وعناصر الكوماندوز، مدعومة بطائرات مسيرة مسلحة وغير مسلحة، إلى المنطقة مدعومة بعمليات جوية“.



جاءت عملية يوم‭ ‬الأربعاء بعد أيام فقط من كشف تركيا النقاب عن عملية أطلقت عليها اسم المخلب-النسر قصفت خلالها أهدافا لحزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة بشمال العراق.

وتستهدف تركيا من حين لآخر مسلحي حزب العمال الكردستاني، سواء في منطقتها الجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية أو في شمال العراق، حيث يوجد مقر الحزب. ويأتي القصف الجوي التركي وسط ما تقول أنقرة إنها زيادة في هجمات المسلحين على قواعد الجيش التركي.



وهددت تركيا في السنوات الأخيرة بشن هجوم بري يستهدف قواعد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل.

وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية عام 1984. ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم في الصراع الذي تركز في جنوب شرق تركيا.