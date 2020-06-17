الأمم المتحدة تنتخب 5 دول لشغل مقاعد في مجلس الأمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن تنتخب الأمم المتحدة اليوم الأربعاء خمس دول لشغل مقاعد للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي في نيويورك .

وغالبا ما تقوم الدول بحملات مكلفة تستمر لأعوام للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا، وهو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تصدر قرارات ملزمة قانونا، مثل فرض عقوبات أو تفويض بعثات لحفظ السلام.

ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (فيتو)، وهم روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين. ويتم انتخاب خمس دول كل عام لشغل خمسة من المقاعد العشرة المتبقية لمدة عامين، والتي يتم توزيعها على أساس إقليمي.

ويشهد هذا العام سباقين مثيرين للجدل: حيث تتنافس كندا وأيرلندا والنرويج على مقعدين لمجموعة "أوروبا الغربية ودول أخرى"، بينما تتنافس كينيا وجيبوتي على تمثيل أفريقيا.

وتتنافس الهند والمكسيك بلا منازعين على مقعدين لمنطقتي "آسيا والمحيط الهادئ" و"أمريكا اللاتينية".

وتجري الانتخابات عادة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبسبب جائحة كورونا، سيتم منح كل دولة من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة هذا العام فترة زمنية ومكان مخصص للإدلاء بأصواتها السرية.

ويجب أن يحصل المرشح على أغلبية ثلثي الأصوات للحصول على مقعد في المجلس.

ومن المقرر أن تشغل الدول الخمس التي يتم اختيارها مقاعدها على الطاولة الأبرز في الأمم المتحدة في يناير.

وتعرض مجلس الأمن في الآونة الأخيرة لانتقادات بسبب إخفاقه في التعامل مع أزمة كورونا العالمية، حيث شهد انقسامات بين أعضائه الدائمين.