استطلاع: إمام أوغلو الأكثر شعبية من أردوغان

ذكر موقع "ديكان" الإخباري التركي، أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو يتمتع بشعبية أكبر من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهو ما يجعله أقرب لرئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة في عام 2023.

وقال رئيس مؤسسة "أوراسيا" لاستطلاعات الرأي في تركيا، كمال أوزكيراز، في مقابلة مع الموقع إنه وفقا لآخر استطلاع للمؤسسة، فإنه في حالة تنظيم سباق رئاسي بين المرشحين، سيحصل إمام أوغلو على أصوات أكثر بنسبة 6.5 % من أردوغان.

وأضاف أوزكيراز أن رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، حقق نتائج كانت متقاربة مع الرئيس التركي في الاستطلاع، حيث تفوق عليه أردوغان بنسبة 0.2 % فقط.

وأوضح أوزكيراز أن غالبية الناخبين الذين لم يقرروا لمن سيصوتون ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لكن أكثر من 90 % من ناخبيهم قالوا إنهم سيصوتون للمرشح المعارض لأردوغان.

وأصبح إمام أوغلو عمدة أكبر مدينة في تركيا بعد انتصاره الساحق في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في عام 2019، حيث وجه ضربة قوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي سبق له أن حقق انتصارات في المدينة لمدة 25 سنة.

وسبق وأن أعلنت القيادية في حزب الشعب الجمهوري المعارض جنان قفطانجي أوغلو، أن الحزب وضع أنظاره على حكم تركيا بعد نجاحه في الانتخابات المحلية التي أجريت العام الماضي.