جامعة القاهرة: إنشاء مجلس تنسيقي للشؤون الصحية للارتقاء بالخدمات الصحية علاجًا وتدريبًا وتعليمًا وبحثًا

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بإنشاء وتشكيل مجلس تنسيقي للشؤون الصحية بالجامعة، بهدف متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة؛ للإرتقاء بالخدمات الصحية علاجًا وتدريبًا وتعليمًا وبحثًا، وذلك برئاسة عميدة كلية الطب وعضوية كل من ​​​عمداء كليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والمدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت، أصدر عدة قرارات خلال الفترة القليلة الماضية، تهدف إلى تحسين منظومة العمل في المستشفيات الجامعية، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير عمل المستشفيات الجامعية بإعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات عديدة من المرضى، ومن هذه القرارات تشكيل لجنة فنية لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة، كما أعلن الدكتور الخشت عن التعاقد على توريد أحدث الأجهزة الطبية العالمية للطواريء بمستشفى قصر العيني لتصبح وفق كود مستشفيات الطواريء الدولية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن ما تم تنفيذه من تطوير داخل مستشفيات الجامعة ساهم بشكل كبير في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتؤدي مستشفيات جامعة القاهرة دورًا كبيرًا في مساندة الدولة المصرية لمواجهة الوباء، حيث خصصت مستشفى قصر العيني الفرنساوي كمستشفي للعزل، بالإضافة إلى عيادة متخصصة بقصر العيني لكافة العاملين للرد على الإستفسارات الطبية والتشخيص المبدئي واجراء المسحات، والإشراف الطبي على المصريين العائدين من الخارج في الحجر الصحي.