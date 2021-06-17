محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بدرنكة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، أعمال إنشاء مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي في قرية درنكة "بقريتي ديردرنكة، ودرنكة الجديدة"؛ وذلك لخدمة 7 آلاف مستفيد من الأهالي، بالإضافة إلى مليون زائر لدير السيدة العذراء مريم على مدار العام "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة"، وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 8.9 مليون دولار أمريكي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" لتنفيذ المشروع و6 ملايين جنيه لزوم التأمين الاجتماعي.

ورافقه خلال الافتتاح حسني درويش القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أسيوط، وقيادات شركة المياه والصرف الصحي.

حيث استمع المحافظ، إلى شرح لمكونات المشروع وأوجه الاستفادة منه ومراحل التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

وأكد المحافظ، – خلال الافتتاح – على أهمية المشروع الذي سيساهم في أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والذي سيخدم بدوره أكثر من مليون زائر سنويًا بالإضافة إلى 8 آلاف مستفيد من أهالي القرية والمناطق المجاورة، معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات للإسراع في معدلات التنفيذ بالمشروع وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة.

وأكد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، أن مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي في قرية درنكة "بقريتي ديردرنكة ودرنكة الجديدة" يشمل شبكة إنحدار بطول 20 كيلو متر، بالإضافة إلى عدد (2) محطة رفع فرعية وعدد (1) محطة رفع رئيسية وخطوط طرد بطول 8.6 كيلو متر لتصب على محطة معالجة شطب الرئيسية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 26ألف م3/يوم، وتبلغ تكلفة المشروع 8.9 مليون دولار أمريكي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" لتنفيذ المشروع و6 ملايين جنيه لزوم التأمين الاجتماعي.