وزير القوى العاملة: 3 ملايين منشأة بمصر تتعامل مع العمال

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمجلس النواب، إنه لا يغفل عن وضع الجهاز الإداري في الدولة خلال الفترة الماضية، وما يتم من جهود بشأن تطويره والنهوض بأوضاعه؛ من أجل دعم خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في الشارع المصري.

جاء ذلك بورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال"، في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات، وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا.

وأكد سعفان أن مصر بها نحو 3 ملايين منشأة كبرى تتعامل مع العمال والمنظومة الخاصة بالقوى العاملة تتعامل مع هذه المؤسسات والمنشأت بكل جدية، مشيرًا إلى أنه من خلال جهود التعامل لوزارة القوى العاملة هدف أن تعيد دورها مرة أخرى للوضع الأحسن بجانب مديرتها على مستوى الجمهورية بتحول رقمي حقيقي وصحيح.

ويشارك في الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر أمين العمال والفلاحين.