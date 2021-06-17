رئيس مدينة القصير يشدد على رفع المخلفات بالشوارع بالمدينة

شدد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، على رفع المخلفات بالشوارع الفرعية والرئيسية بالمدينة، مؤكدا أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضارى.

فى ذات السياق قامت إدارة المتابعة الميدانية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع قسم النظافة و الحملة الميكانيكية، برفع وتسوية المخلفات الصلبة والأتربة الموجودة أمام عمارات الإسكان الإجتماعى وتزويد المنطقة بعدد من صناديق القمامة، كما تم تنشيط جميع الشوارع المحيطة للوقوف على عدم وجود أي تراكمات ورفعها على الفور.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالمظهر العام للميادين والشوارع بمدن المحافظة وتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين الزائرين.