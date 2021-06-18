رئيس الأعلى للإعلام: السعودية تشهد تقدما كبيرا ودورا مهما للمرأة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن السعودية تشهد تقدمًا كبيرًا ومشاركة ودورًا إيجابيًا ومهمًا للمرأة، موضحًا أن مستوى تقدم الشعوب لا يقاس بالدخل القومي بالدرجة الأكبر وإنما مدى مشاركة المرأة داخل المجتمع.



وأضاف جبر، خلال لقاء لبرنامج «60 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن مصر والسعودية ترغبان في تقريب الإعلام المشترك بين شعوب البلدين، مشبهًا «الإعلام بالنار إما يجلب الدفء أو يشعل الحرائق».



وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأن يقرب الإعلام المسافات بين الشعوب، والتصدي للفتن والمؤامرات والعمل على رأب الصدع، متابعًا: «الرئيس وجه بأن يكون دور الإعلام البناء وتشييد العلاقات وعدم التدخل في شأن الدول الأخرى».



وأوضح أن الشؤون الداخلية للدول خاصة بشعوبهم، فضلًا عن أهمية احترام إرادتهم وعدم توجيه أو انتقاد ما لا يجوز انتقاده، قائلًا إن الفترة المقبلة تشهد خطوطًا للتلاقي بين الإعلامين المصري والسعودي، بما يساهم في إسعاد الشعبين ومزيد من المشروعات.