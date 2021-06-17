أمريكا تتوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن بوينج وإيرباص

توصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى هدنة في نزاع تجاري يتعلق بعملاقتي صناعة الطائرات ايرباص وبوينج، حيث اتفق الجانبان على تعليق لمدة خمس سنوات للرسوم الجمركية المفروضة على عدد من السلع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مكتب الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي القول في بيان اليوم الخميس إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وبريطانيا يعلق الرسوم الجمركية حتى عام 2026 مع مواصلة المحادثات.

وبينما توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن النزاع الذي طال أمده بسبب الدعم الحكومي لشركتي الطيران، كانت بحاجة إلى التفاوض من أجل اتفاق منفصل مع لندن بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي العام الماضي.

ويعمل الحلفاء عبر الأطلسي على حل خلافاتهم التجارية حتى يتمكنوا من اتخاذ موقف مشترك ضد التقدم الصيني المدعوم من الدولة في التجارة العالمية.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد تبادلا الاتهامات حول تقديم دعم حكومي غير عادل لأكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، ايرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية، وفرضا رسوما جمركية متبادلة لأكثر من عقد ونصف العقد، بقيمة مليارات الدولارات.