محمد هنيدي يتعاقد على تقديم برنامج تليفزيوني على قناة المحور

وقع نجم الكوميديا محمد هنيدي، عقدا مع الوكيل الإعلاني لقناة المحور، على تقديم برنامج تليفزيوني على شاشة القناة.

أعلنت الوكالة عن هذا التعاقد، عبر نشر صور توقيع العقد مع النجم محمد هنيدي، مؤكدة أنه يأتي ضمن خطة تطوير كبيرة تشهدها قناة المحور على كل المستويات، منذ انطلاقتها القوية في أعقاب انتقال ملكيتها وتحديث إدارتها، التى بدأت من أبريل الماضى، بتغيير المحتوى الإعلامى داخل القناة، محققة نجاحا ملحوظا فى عرض البرامج والمسلسلات التى شهدتها القناة، خاصة خلال شهر رمضان الماضى.

يذكر أن تلك هى المرة الأولى لنجم الكوميديا محمد هنيدى، فى تقديم برنامج تليفزيوني، ومن المتوقع أن ينال نسبة مشاهدة عالية تتناسب مع شعبية هنيدى الكبيرة فى مصر والدول العربية.