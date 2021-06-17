محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عقد الاجتماع الأسبوعي لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.



جاء ذلك اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، وعدد من نواب مجلس الشيوخ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد أحمد المنسي) ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.



وقال المحافظ: إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية حتى ننال رضا المواطن المنياوي.



وقدم المحافظ الشكر للجهات المشاركة في المشروع القومي العملاق لما يبذلونه من جهد لنجاح المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشددًا على استمرار توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجا بقرى الريف المصري.



واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للمشروعات، وتم مراجعة نسب التنفيذ الزمنية والفعلية بناءا على بنود الأعمال لكافة قطاعات ( مياه الشرب - مشروعات الصرف الصحي - مشروعات مجمعات الخدمات - الهيئة العامة للأبنية التعليمية - الشباب والرياضة).



وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على الجهات المختلفة بان المشروعات لا تقبل أي تقصير أو تأخير من قبل أي جهة في تنفيذ الجدول التنفيذي للمشروعات.



وناقش المحافظ موقف عدد من الأراضي لإنشاء مدارس بالقرى ضمن المشروع، بالإضافة إلى متابعة نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وتذليل أي عقبات واجهت العمل طوال الفترة الماضية، موجها الجهات المشاركة بتسليم كافة التصميمات النهائية للمنشآت والمباني الحكومية المقرر إنشائها بالقري إلى الجهة المنفذة للمشروع لسرعة البدء في الإنشاء.



وتابع المحافظ، موقف مبادرة" سكن كريم"، والتي تساهم في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، بعد ان تم الانتهاء من حصر مستحقي سكن كريم بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع لجان المشاركة المجتمعية بمراجعة القوائم وتدقيقها، للتأكد من أحقية المواطن من الاستفادة من المبادرة.



وطالب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على حياة وسلامة العمال المشاركين في الأعمال الإنشائية بالإضافة إلى معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات والالتزام بمعايير الجودة.