تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 17 يونيو 2021، والتي جاء في مقدمتها:

الذهب يهبط 19 جنيها محليا.. وجرام 21 يسجل 778 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، بنحو 19 جنيها، ليسجل جرام 21 الأكثر مبيعا فى مصر نحو 778 جنيها مقابل 797 جنيها أمس، نتيجة تراجع الأسعار عالميا، بسبب قوة العملة الأمريكية، والتي قفزت لأعلى مستوياتها في شهرين، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=243f3f43-4c0b-4a54-b4db-d79bc826a9c6

التصديري للصناعات الغذائية يستهدف زيادة صادراته 4 أضعاف إلى تنزانيا

يستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، زيادة الصادرات الغذائية المصرية إلى تنزانيا 4 أضعاف على الأقل، خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتصل إلى 40 مليون دولار في مقابل 11.3 مليون دولار خلال 2019.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=1e039d10-5df9-4b95-8e83-428948384a7a

المالية: الجمارك لن تعتد بفواتير تصدير إلا من منظومة الفاتورة الإلكترونية

قال محمد معيط وزير المالية، إنه فى ضوء إلزام المجتمع الضريبي بالفاتورة الإلكترونية، تقرر إلزام الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية والعاملين في مجال الاستيراد، استخدام الكود القياسي الموحد للسلع والخدمات المستوردة، موضحا أن مصلحة الجمارك لن تعتد بفواتير تصدير إلا إذا كانت صادرة من منظمومة الفاتورة الإلكترونية، وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=43b71303-a336-4551-986c-925f25d7be2e

وزيرة التعاون الدولي تبحث مع الأمم المتحدة مجالات التعاون المشترك

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير اب بترسون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال زيارته لمصر، لبحث مجالات التعاون المشترك، والدور الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم أولويات الدولة التنموية والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=d3312c75-cfe7-4161-be8b-1f6d35dd3b36

السعيد : الارتقاء بالخصائص السكانية أول أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام القيادة السياسية بملف ضبط النمو السكاني، موضحة أن الهدف الحقيقي لمشروع تنمية الأسرة هو تحسين خصائص السكان من حيث مستويات التعليم والصحة والحصول على الخدمات وصحة الأمهات.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=0653f427-f11c-419a-ab8e-44a17f1e39da

حماية المنافسة يثمن موافقة البرلمان على منح الجهاز مساحة أكبر من الاستقلالية

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنات الهيئات العامة والأجهزة الاقتصادية، بما فيها جهاز حماية المنافسة، يمنحه مزيدًا من الاستقلالية والدعم .

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=0bd08e77-7ce4-4ca6-ae87-4e82988039a0

جمارك السويس تفرج عن سيارات بـ 237 مليون جنيه فى مايو الماضى

تلقى محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس بالتنسيق مع المركز اللوجيستي، أفرجت عن 1306 سيارات ركوب ملاكي إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، بقیمة إجمالية بلغت 227 مليونًا و460 ألف جنيه اضافة إلى 24 سيارة نصف نقل تم الافراج عنهم بقيمة بلغت 10ملايين و374 ألف جنيه خلال شهر مايو الماضى وبذلك تبلغ القيمة الاجمالية للسيارات المفرج عنها 237 مليون جنيه بحسب بيان وزارة المالية اليوم

البورصة تواصل الهبوط بنهاية تعاملات اليوم

واصلت البورصة المصرية الهبوط، اليوم الخميس، وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس30 بنسبة 0.2% ووصل إلى مستوى 9866 نقطة.

وكان المؤشر قد انخفض أمس بنسبة 0.11% ووصل إلى مستوى 9800 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد تراجع في جلسة الثلاثاء، وأغلقها عند أقل مستوياته خلالها (9891 نقطة) مسجلاً أحجام تداول أقل من المتوسط.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=37f1c7d4-357a-40ad-a2b8-9afadd9c9d8c

تراجع النفط بسبب قوة الدولار

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مع قوة الدولار، لكن الخسائر كانت محدودة بفعل الهبوط القوي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وفي بداية التعاملات تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم شهر أغسطس، بنسبة 0.4%، ليسجل 74.12 دولارًا للبرميل.

وكان الخام القياسي وصل لأعلى مستوياته منذ أبريل عام 2019 في الجلسة السابقة.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ16.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 16.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر الموقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، والطرح الثاني بقيمة 6.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=b984f7ca-f480-4e99-ac0e-01a19b06c494

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بموانئ دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال ال 24 ساعة الماضية 27 سفينة للبضائع العامة والحاويات خلال عمليات التداول.

وذكرت الهيئة - فى بيان اليوم الخميس- أنه تم مغادرة قطار بحمولة إجمالية تبلغ 1315 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ،وقطار آخر مكون من 25 عربة قادم من الإسكندرية ،بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5524 شاحنة.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=17062021&id=9e81454e-bea4-4194-8303-8f7eb065dc4d