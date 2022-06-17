اتحاد الصناعات: الذهب يعتبر الملاذ الآمن خلال الفترة الحالية

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن العالم يمر بظروف اقتصادية غير طبيعية، نظرا لحالة التضخم التي تعاني منها دول العالم، فضلا عن حالة الركود في الأسواق، بالتالي تلجأ البنوك إلى رفع سعر الفائدة لتجنب المزيد من التضخم.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج «المصر أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، على فضائية «المحور» مساء الخميس، أن البنك الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة إلى 75 نقطة، والتي أعقبها اليوم من الفدرالي الأوروبي برفع الفائدة على اليورو.

وتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي، سعر الفائدة الشهر المقبل إلى 75 نقطة أخرى، لافتا إلى أن أغلب المستثمرين وضعوا استثماراتهم في الذهب.

وأكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن خلال الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمية بالعديد من الأزمات.