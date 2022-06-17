بنجلاديش: البرق يصعق ستة أشخاص وسط هطول أمطار غزيرة

قالت الشرطة في بنجلاديش اليوم الجمعة، إن ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم في صواعق في أنحاء البلاد.



وقال الضابط شاه كمال إنه تم الإبلاغ عن حالات الوفاة من ثلاث حوادث صواعق منفصلة في منطقة ميمنسينج.



وأضاف كمال إن جميع الذين لقوا حتفهم كانوا إما يعملون في الحقول أو أنهم كانوا يصطادون.



وقال مسؤولون إن الأمطار الغزيرة أجبرت السلطات على تعليق عملياتها في مطار دولي بعد أن غمرت مياه الفيضانات مناطق شاسعة من شمال شرق البلاد مما تسبب في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص.



وقال مدير المطار حافظ أحمد إنه تم تعليق عمليات الرحلات الجوية بعد تقارير أفادت بأن مياه الفيضانات تقترب من مدرج مطار عثماني الدولي في سيلهيت.



وتسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية في تلك الفيضانات، حيث ضربت الرياح الموسمية بنجلاديش وأجزاء من ولايتي ميجالايا وأسام في الهند.