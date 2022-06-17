المستشار الألماني يبدي ثقته في قرار الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن ثقته في أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سوف تجد موقفا مشتركا بشأن طلب أوكرانيا الانضمام لعضويته.



وقال شولتس خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بالإنجليزية، بعد أن أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة موقفها لصالح دخول أوكرانيا رسميا كمرشح لعضوية الاتحاد: "علينا أن نقبل أن هذا تصويت بالإجماع من 27 عضوا، وسيتعين علينا وعلى الدول الأعضاء أن نجد نهجا مشتركا، لكنني متفائل تماما بأنه يمكننا القيام بذلك".



وقال شولتس إنه نتيجة للعدوان الروسي على أوكرانيا، تصرف الاتحاد الأوروبي بصورة موحدة تجاهها "وسنواصل القيام بذلك" على حد قوله.



وتعد توصية مفوضية الاتحاد الأوروبي هي الأساس لقرار محتمل من قبل الدول الأعضاء بشأن هذه القضية.



ويجب وفقا لهذه التوصية ألا تبدأ مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا حتى يتم تنفيذ متطلبات الإصلاح.



وأوضح شولتس أن العقبات التي تعترض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كبيرة، وأشار ضمن ما أشار إليه إلى مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وكذلك قوانين مكافحة الفساد الضرورية – وهذا ينطبق على جميع البلدان التي تسعى جاهدة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وخلال زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف يوم أمس الخميس تحدث شولتس لصالح اعتبار أوكرانيا دولة مرشحة.



وقدمت ألمانيا مثل المؤيدين الآخرين رأيها حول اعتبار وضع الدولة المرشحة لا يصادر على قرار القبول نفسه وألا يكون مرتبطا بإطار زمني.



فتركيا على سبيل المثال دولة مرشحة للانضمام منذ عام 1999.