استقرت أسعار الحديد، فيما تباينت اسعار الأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بأسواق الجملة والمصانع.



• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:



استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع ليسجل 18170 جنيها

واستقر سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع عند 18070 جنيها

استقر سعر طن "حديد العشرى" تسليم أرض المصنع عند 18000 جنيه

استقر سعر طن "حديد بشاى" تسليم أرض المصنع عند 18075 جنيها

استقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 1870 جنيها

وسجل سعر طن "حديد العتال تسليم أرض المصنع عند 18050 جنيها

واستقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17850 جنيها

واستقر سعر طن "حديد العشرى" تسليم أرض المصنع عند 18 ألف جنيه



• وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:



ارتفع سعر طن أسمنت المسلح 3 جنيهات مسجلا 1253جنيها

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 1230 جنيها.

واستقر سعر أسمنت لافارج عند 1230 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1230 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت حلوان عند 1260 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت السويدي 5 جنيهات ليسجل 1275 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا مسجلا 1220 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار تسليم أرض مصنع ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن وهامش ربح التاجر.