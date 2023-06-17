البيئة: مؤسسات المجتمع المدني تتعاون في تنفيذ المبادرات البيئية بشكل كبير

قال المهندس إسلام محمد مدير إدارة المؤسسات بوزارة البيئة، إن منظمات المجتمع المدني تلقى ترحيبا ودعما كبيراً من وزارة البيئة، وهناك عدد كبير من المنظمات مسجلة بالفعل، ولكن قلما نجد مؤسسة جادة ونشطة بالفعل أو مستمرة في النشاط، لافتا إلى أن المؤسسات تعمل مع الوزارة في ملف التشجير وحماية البيئة بالإضافة للمشارك في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.



جاء ذلك في اليوم العالمي بالبيئة وانطلاق مؤسسة تأثير للعمل البيئي في مصر بحضور خبراء البيئة والمناخ، على المستوى المحلي والدولي.



وأوضح مدير مؤسسات المجتمع المدني بوزارة البيئة، أن هناك بعض المؤسسات تعمل في مجال المخلفات بالتعاون مع جهاز إدارة المخلفات، وحققوا نجاحات كبيرة، وفي قمة المناخ السابقة ترك المجتمع المدني أثرا كبيرا تحدث عنه العالم، ونأمل خلال الفترة القادمة تنفيذ العديد من المشروعات من خلال صندوق حماية البيئة، ومنها مبادرات لإعادة تدوير البلاستيكات والأقمشة.



ومن جانبها، قالت الدكتور نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن مؤسسة تأثير متوقع لها التقدم والنجاح في مرحلة التطبيق الفعلي، خاصة وأن الدكتورة سوسن العوضي رئيس مجلس أمناء مؤسسة تأثير لها مصداقية فعليه في التنفيذ، مضيفة أن المجتمع المدني هو حلقة الوصل بين الجامعات والأكاديمين والشارع والمواطنين، فالعلم مهم ولكن توصيله لرجل الشارع هو الأهم.



وقال الدكتور عبد المسيح سمعان، رئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، إن مؤسسة تأثير اتخذت من اسمها فعلا مهما نبحث عنه جميعا، في وقت نحتاج فيه إلى العمل في إطار المدرسة والجامعة، وتطوير الأنشطة والمناهج التعليمية وربطها بالوعي البيئي، لافتا إلى أن الإعلام له دور مهم في نشر التوعية، فبدون الإعلام لايمكن نشر الوعي البيئي.



وأكد رئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الوعي البيئي مهم ومؤسسات المجتمع المدني قادرة على القيام به، موضحا أن الأعلى للثقافة يرسم سياسات البيئة من خلال الأنشطة والفعاليات، وبدأت لجان المجلس تتوجه للمراكز الشبابية والمؤسسات والهيئات لتوعية المواطنين، ونجاح أي مشروع بيئي قائم على التوعية والتأثير في سلوكيات الناس.



وأوضح محمد حسين، مدير المشروعات بالمكتب العربي للشباب والبيئة، إن إطلاق مؤسسة تأثير جاء في وقت مهم ومتوقع لها النجاح، لافتا إلى أن المكتب العربي للشباب والبيئة يعمل في مصر منذ 45 عاما، في مختلف قضايا التنمية المستدامة، وشاركت في جميع مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بالبيئة، موجهاً مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على الاعتماد من الأمم المتحدة لحضور الاجتماعات الرسمية.



وأشار النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، إلى أن القوانين البيئية منذ سنوات طويلة ومنها الخاص بحماية الشواطئ والبيئة والنقل في سلسلة من القوانين أحدثها قانون لحماية الحيوانات، لافتا إلى أن هناك عقوبات في قانون البيئة تصل للحبس والأشغال الشاقة، ولكن الأزمة ليست أزمة تشريع ولكنها أزمة تنفيذ وتطبيق فعلين بالإضافة للثقافة المجتمعية التي تحتاج إلى التغير من خلال التأثير حقيقي.



وأكد عضو مجلس النواب، أن قضية البيئة ليست هامشية وخلال عشر سنوات أو أقل ستكون قضية أهم من قضية الطعام والشراب، بما يؤكد حاجاتنا الماسة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، ودعم جهودها في نشر الوعي البيئي بشكل كبير.