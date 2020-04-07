6 سيارات إطفاء تُسيطر على حريق محل موبيليا في الإسكندرية

سيطرت 6 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم السبت، على حريق نشب في معرض موبليا، كائن أمام كوبري 27 منطقة القباري، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة؛ حول بلاغًا من غرفتا عمليات النجدة والمحافظة، بنشوب حريق وأتى على محتويات محل تجاري "موبيليا".

وبانتقال الشرطة، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد جرى قطع المرافق عن المخل، فيما لم تعرف بعد أسباب نشوب الحريق، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.