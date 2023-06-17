عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، اجتماعا في قصر "كونستانتينوفسكي" في سان بطرسبورج مع وفد الدول الأفريقية لبحث المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية ومستقبل صفقة الحبوب.



وإلى أبرز ما قاله بوتين خلال اللقاء:



- نعتبر التنمية الشاملة للعلاقات مع دول القارة الأفريقية من أولويات السياسة الخارجية الروسية. ونحن نؤيد باستمرار تعزيز العلاقات ذات الطبيعة الودية تقليديا مع البلدان الأفريقية والمنظمة الإقليمية الرئيسية -وهي الاتحاد الأفريقي- على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية.



- في هذا العام يتطور تعاوننا مع شركائنا الأفارقة في مجموعة من المجالات. وتجري الاستعدادات الشاملة لحدث تاريخي وهو القمة الروسية الأفريقية الثانية، التي ستنعقد قريبا هنا في سانت بطرسبرج. وأنا متأكد من أن هذه الفعالية ستتيح فرصة تحديد المسارات الواعدة الجديدة للتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية وغيرها.



- أود أن أشدد على أن روسيا تحترم بشدة الموقف المبدئي للدول الأفريقية المؤيد للحفاظ على الاستقرار والأمن العالميين والإقليميين ومن التسوية السلمية للنزاعات وبلورة نظام أكثر عدلا للعلاقات الدولية.



- نحن ندعم رغبتكم في اتباع السياسة المستقلة والسيادية والسلمية. ونرحب بالموقف المتوازن للأصدقاء الأفارقة من الأزمة الأوكرانية.



- نقدر اهتمامكم بإيجاد طرق لحل النزاع. واستجبنا على الفور بشكل إيجابي لاقتراحكم بإجراء المحادثات حول القضايا الأوكرانية.



- أعلم أنه توجد لديكم أفكارا واقتراحات محددة في هذا السياق. ولقد ناقشت هذا الموضوع أكثر من مرة مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. وأنا ممتن له على إثارة هذه القضية.



- أريد أن أؤكد مرة أخرى أننا منفتحون على الحوار البناء مع كل من يريد إحلال السلام على مبادئ العدل وأخذ المصالح المشروعة للأطراف في الاعتبار.