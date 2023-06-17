أعلنت الشرطة الاتحادية في البرازيل، العثور على وثيقة تحوي خطة تفصيلية لتنفيذ تدخل عسكري لمنع تسليم السلطة بعد انتخابات العام الماضي، على هاتف أحد مساعدي الرئيس السابق جايير بولسونارو.

وذكرت مجلة «فيجا» البرازيلية، أن تقرير الشرطة أظهر أن المساعد سعى إلى الحصول على دعم قانوني لتلك الخطة.

وأضافت أنه بناءً على تحليل جزئي للبيانات المخزنة على هاتف المساعد فقد جمع وثائق بهدف الحصول على دعم قانوني وقضائي لتنفيذ انقلاب.

وأوضحت المجلة، أن الخطة تم العثور عليها على هاتف اللفتنانت كولونيل ماورو سيد، وهو من المساعدين الشخصيين لبولسونارو وظل مساعداً له بعد انتهاء ولايته الرئاسية.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية، بأن المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل، منحت الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، 10 أيام للإدلاء بشهادته بشأن تورطه المزعوم في محاولة تدبير انقلاب في شهر يناير الماضي، بعد فوز منافسه، لويز إيناسيو دا سيلفا، في الانتخابات الرئاسية، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال قاضي المحكمة الفيدرالية العليا ألكسندر دي مورايس: «لقد أمرت الشرطة الاتحادية بالمضي قدما في جلسة الاستماع مع جايير ميسياس بولسونارو، في غضون فترة أقصاها 10 أيام، ويجب إخطار مكتب المدعي العام مسبقا باليوم المحدد لحضور الشهادة، إذا لزم الأمر».

ويواجه بولسونارو اتهامات بالتحريض على الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية البرازيلية، والتي بلغت ذروتها باقتحام الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي بالبرازيل، من قبل الآلاف من أنصاره في 8 يناير، في مشاهد قورنت على نطاق واسع بهجوم يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، عقب فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2021.