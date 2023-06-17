زياش أساسيا في تشكيل المغرب أمام جنوب إفريقيا

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أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تشكيل أسود الأطلس لمواجهة جنوب إفريقيا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ بكوت ديفوار.

وكان منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا قد ضمنا التأهل لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – نصير مزراوي

خط الوسط: عمران لوزا – يوسف مالح – حكيم زياش

خط الهجوم: زكرياء أبو خلال – أسامة الإدريسي- يوسف النصيري.