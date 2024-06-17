المستشار النمساوي يعلن رغبته في استمرار ائتلافه مع الخضر رغم الخلاف الشديد

صرح المستشار النمساوي كارل نيهامر، بأنه لا يرغب في إنهاء التعاون الحكومي مع حزب الخضر، رغم الخلاف الشديد معه بشأن قانون للاتحاد الأوروبي لحماية البيئة.

وقال نيهامر، الذي يتزعم حزب الشعب النمساوي المحافظ، اليوم الاثنين، إن الائتلاف الحاكم وصل بالفعل إلى نهايته. وتابع نيهامر، أمام صحفيين في بروكسل: "إذا سألتموني عن مشاعري سأقول نعم، لقد حان الوقت، فليس لهذا معنى".

وكانت وزيرة البيئة النمساوية ليونوره جيفسلر(من حزب الخضر) وافقت اليوم على قانون طموح معني بحماية البيئة في الاتحاد الأوروبي وذلك بالمخالفة لرغبة حزب الشعب النمساوي.

وقال نيهامر، عن ما فعلته وزيرة البيئة إنه "أكثر من خيانة خطيرة للثقة"، لكنه حذر من أنه في حال انهيار الحكومة قبل شهور قليلة من الانتخابات البرلمانية فإن هذا من شأنه أن يوقع البلاد في فوضى "وأنا لن أفعل هذا".

وخلال الاجتماع الذي عقده وزراء بيئة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قبل ظهر اليوم، أدى تصويت جيفسلر بالموافقة إلى خلق أغلبية لصالح القانون المثير للجدل الخاص الذي يطلق عليه قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد الأوروبي.

وفي أعقاب تصويت الوزيرة، أعلن حزب الشعب النمساوي أنه سيحرر محضرا جنائيا ضد جيفسلر بتهمة إساءة استخدام سلطتها. كما سيرفع ديوان المستشارية النمساوية دعوى بطلان ضد القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.

ويرى حزب الشعب النمساوي أن جيفسلر تجاوزت بشكل غير قانوني أعضاء آخرين في مجلس الوزراء والفيتو الذي قرره رؤساء الولايات ضد القانون.

وفي المقابل، قالت جيفسلر إنها على قناعة بأن موافقتها مدعومة قانونياً. واتسم رد فعل نائب المستشار، فيرنر كوجلر (من حزب الخضر) على الخطوات القانونية التي تم الإعلان عنها بـ"بالهدوء الشديد" مضيفا: "أنا مقتنع تماماً بأننا يجب أن نواصل العمل بهدوء وقوة في الحكومة".