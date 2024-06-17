كبش العيد يقتل طفلا وحيد والدته غربي الجزائر

تسبب كبش العيد في مأساة عائلية ببلدة مزغران بولاية مستغانم غربي الجزائر، بعدما نطح طفلا كان بصدد مداعبته وأرداه قتيلا.

ونقلت صحيفة " الخبر" اليوم الاثنين عن مصادر محلية قولها إن الطفل الضحية الذي لا يتجاوز عمره 15 سنة، كان يهم إلى المساعدة لنحر كبش العيد كما اعتاد أن يفعل في الأعياد السابقة ويساعد جده لأداء شعيرة الذبح غير أن الكبش باغته بنطحة قوية.

وأوضحت المصادر أن الضحية محمد إلياس جرى نقله فورا إلى مستشفى الجامعي بمدينة مستغانم، إلا أنه فارق الحياة، مخلفا أسى وحزنا عميقا لدى أقاربه ومعارفه، خاصة أنه وحيد أمه.