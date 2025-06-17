 إيران تشن هجوما جديدا الآن.. إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية متتالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إيران تشن هجوما جديدا الآن.. إسرائيل تتعرض لهجمات صاروخية متتالية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 5:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يونيو 2025 - 5:30 ص

تشن إيران هجوما صاروخيا الآن على إسرائيل بعد اقل من ساعة من هجوم سابق. حيث تتعرض لهجوم كثيف من إيران منذ ساعات مساء الاثنين.

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