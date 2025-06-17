الأكثر قراءة
حماس تصدر بيانا بعد تقارير عن اغتيال رئيس مكتبها السياسي بعملية إسرائيلية في قطر
ترتيب مجموعة الأهلي بعد تعادل بالميراس وبورتو
نشوة البداية وخيبة النهاية.. لواء إسرائيلي يكشف عن شلل ستعاني منه تل أبيب إذا نفذت إيران خطتها
إمام عاشور: أشكر الخطيب.. ما فعله ليس غريبا على الأهلي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
سوف تتطور لمواجهة أوسع
ستنتهي سريعا بالعودة للمفاوضات
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
تشن إيران هجوما صاروخيا الآن على إسرائيل بعد اقل من ساعة من هجوم سابق. حيث تتعرض لهجوم كثيف من إيران منذ ساعات مساء الاثنين.