أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر ظهر بمستوى بدني متراجع في الشوط الثاني من مباراته أمام إنتر ميامي، ضمن افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن ضعف اللياقة البدنية كان له تأثير مباشر على أداء اللاعبين، رغم البداية القوية.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أوضح عرابي أن إنتر ميامي يضم أسماء كبيرة على رأسها ليونيل ميسي، لكنه بدا وكأنه "يلعب على الواقف" بسبب ضعف الجاهزية البدنية، وهو ما لم يُحسن الأهلي استغلاله لإنهاء المباراة لصالحه.

وأضاف أن إنتر ميامي يُعتبر أضعف فرق المجموعة، مقارنة ببورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، اللذين قدّما مباراة قوية انتهت بالتعادل، وهي نتيجة تصب في مصلحة الأهلي وتُبقي على آماله في التأهل.

وأشار عرابي إلى أن بالميراس كان الطرف الأفضل في مواجهته مع بورتو، مما يجعل مواجهته المقبلة مع الأهلي الأصعب على الإطلاق، مطالبًا الجهاز الفني بقيادة ريبيرو بالاستعداد الجيد لهذه المباراة المرتقبة.

وانتقد عرابي قرارات المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو، خاصة على مستوى التغييرات الفنية، قائلًا: "التبديلات التي أجراها أمام إنتر ميامي لم تكن فعالة ولم تُحدث التأثير المطلوب على سير اللقاء".

واختتم عرابي حديثه بالتأكيد على ضرورة التركيز والانضباط الفني في المباراة المقبلة، مشددًا على أن أي تعثر أمام بالميراس قد يُعقّد حسابات التأهل في ظل اشتعال المنافسة داخل المجموعة.