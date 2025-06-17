محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير الحملة الميكانيكية وإنشاء المجمع الحرفي

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مقر الحملة الميكانيكية التابعة لديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وايهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية المعنية.

وأوضح الزملوط، متابعة الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى الإداري الملحق بالحملة والذي يضم مكاتب إدارية وورش إصلاح وصيانة ومخازن ودورات مياه، موجها بسرعة رفع كفاءة الجراج وتقسيمه ليضم حملات كافة المديريات والمصالح الحكومية.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ مشروع إنشاء المجمع الحرفي الجاري تنفيذه بمدينة الخارجة على مساحة ١٠٠٠متر مربع والذي يضم ورش حرفية و وحدات إنتاج مستلزمات تعبئة وتغليف التمور ومساحات تدريبية، مشيرا إلى أنه جاري البدء في تنفيذ مجمع آخر بمركز بلاط بالتزامن مع انتهاء العمل بمجمع الخارجة.