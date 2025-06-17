محافظ الأقصر: الانتهاء من تطوير 9 قرى بإسنا ضمن حياة كريمة وافتتاحها قريبا

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن الانتهاء من تطوير 9 قرى بمركز إسنا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، موضحًا أنه من المقرر افتتاح هذه القرى تباعًا فور استكمال أعمال الصرف الصحي بها بنهاية شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وأكد المحافظ أن العمل يجري على قدم وساق في المرحلة الثانية من المبادرة بمراكز أخرى بالمحافظة، مثل مركز القرنة ومركز البياضية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاستثمارية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف القرى والمناطق المستهدفة.

وتأتي هذه المشروعات في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير حياة كريمة لأهالي الريف، وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات الخدمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جهود الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجًا.