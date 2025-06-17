الإمارات تلغي ترخيص شركة صرافة وتغرمها 10 ملايين درهم لمخالفات لقانون غسل الأموال

ألغى مصرف الإمارات المركزي، ترخيص شركة صرافة، وقرر شطب اسمها من سجل التراخيص، وفرض عليها غرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، بموجب قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وقال المصرف في بيان، اليوم الثلاثا، إنه تم إلغاء ترخيص شركة "سندس للصرافة"، وفرض غرامة مالية عليها بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف، والتي كشفت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.

وأضاف البيان، أن المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية يعمل على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.