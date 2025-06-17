تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تنفيذ قرارات الإزالة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والذي يتيح متابعة لحظية لحركة الحملات، والإزالات ميدانيًا في مختلف المدن والمراكز.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المتابعة الميدانية الفورية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي الفوري والحاسم لكل صور التعديات على الأراضي أو البناء المخالف، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بإهدار الموارد أو التعدي على مقدرات الأجيال القادمة.

واطّلع “الجندي”، خلال متابعته المستمرة عبر البث الحي من مواقع التنفيذ، على تقارير مصورة موثقة توضح نسب الإنجاز وتوزيع الحملات على مستوى المراكز والمدن، موجّهًا برفع درجة الاستعداد القصوى داخل الوحدات المحلية، وتكثيف الحملات، والتدخل الفوري من اللحظة الأولى لرصد أي مخالفة، مؤكدًا أن تطبيق القانون بحسم هو التزام كامل لا يقبل التراجع.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة المتابعة الرقمية داخل مركز السيطرة أسهمت في زيادة كفاءة الأداء التنفيذي، وتقليص زمن الاستجابة، وتحقيق معدلات أعلى في تنفيذ الإزالات على الأرض، موضحًا أن التنسيق اللحظي بين المركز وغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز كان له دور فاعل في دقة التعامل وسرعة اتخاذ القرار.

كما شدد اللواء أشرف الجندي على أهمية مراجعة تقارير الأداء بشكل يومي، ورصد أية مؤشرات لبطء أو تقصير، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.