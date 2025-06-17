سرايا القدس تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية والسيطرة عليها شرق غزة

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الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي قال إن المسيرة كانت تقوم بمهام استخبارية في محيط مسجد الإمام علي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة,.

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مساء الثلاثاء، إسقاط مسيرة إسرائيلية والسيطرة عليها شرق مدينة غزة.

وفي منشور على تليجرام، قالت "سرايا القدس" إنها " تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة صهيونية والاستيلاء عليها".

وذكرت أن المسيرة كانت تقوم بمهام استخبارية في محيط مسجد الإمام علي بحي الشجاعية شرق غزة.

وتعتمد إسرائيل بشكل واسع على الطائرات المسيرة في عدوانها المستمر على قطاع غزة، حيث تؤدي دورا محوريا في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتنفيذ غارات.

وكثّفت سرايا القدس، من عملياتها ضد الطائرات الإسرائيلية المسيّرة في قطاع غزة، حيث أعلنت خلال الأسابيع الماضية السيطرة على عدد منها خلال تنفيذها مهام استخباراتية.

وفي 22 أبريل الماضي، أعلنت السرايا السيطرة على طائرة استطلاع من طراز "Matrice 350 RTK" في أجواء مدينة خان يونس.

وفي 16 أبريل، أعلنت السيطرة على مسيّرتين إسرائيليتين شرق محور نتساريم وسط القطاع.

كما سبقتها عملية مماثلة في 9 أبريل شرق مدينة غزة.

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في 15 مارس عن تحطم مسيرة له في منطقة مفتوحة جنوبي البلاد أثناء الهبوط.

وخلال السنوات الماضية، تكررت حوادث سقوط المسيرات الإسرائيلية، واضطر الجيش لتجميد العمل بها عام 2017 بسبب كثرة الأخطاء الفنية في تصنيعها، قبل استئناف العمل بها لاحقا في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 184 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.​​​​​​​