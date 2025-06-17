وزير الدفاع الإسرائيلي: اليوم سنهاجم أهدافا بالغة الأهمية في طهران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي سيهاجم أهدافًا "بالغة الأهمية" في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن كاتس قوله، إن إسرائيل لا تجري حاليا أية محادثات مع إيران.

وجاءت تصريحات كاتس أثناء زيارة لموقع بوسط إسرائيل تعرض لضربة صاروخية إيرانية في وقت سابق من اليوم.

وأضاف أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي يتحدث الفارسية سيصدر تحذيرا آخرا يحث سكان طهران على الإجلاء.

وأعلن كاتس: "سنواصل شن ضربات عنيفة لإيران"، مضيفا أن البنية التحتية النووية للبلاد بأكملها مستهدفة.

ولدى سؤاله عن دليل على الإضرار بالقدرات النووية الإيرانية بالفعل، قال إن "هناك مؤشرات إيجابية للغاية". وأشار بالتحديد إلى منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو، واصفا إياها بأنها "مسألة سيتم التعامل معها بالتأكيد".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح أمس الاثنين بأن الهجمات الإسرائيلية أرجعت البرنامج النووي الإيراني للوراء "لفترة طويلة جدا جدا". وقال نتنياهو أن الحرب على إيران تستهدف قدراتها الصاروخية الباليستية والنووية.

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إنها تعتقد أن الهجمات الجوية الإسرائيلية على منشأة نطنز النووية الإيرانية كان لها "تأثيرات مباشرة" على قاعات أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض في المنشأة.