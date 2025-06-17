مسئول إسرائيلي: دمرنا 40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول رفيع قوله: "دمرنا 40% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية"، مدعيا أن: "سبب انخفاض وتيرة الإطلاقات الإيرانية هو قصفنا المستمر لمنصات الإطلاق".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انطلقت صافرات الإنذار، اليوم الثلاثاء، في إسرائيل بعد إعلان الجيش رصد صواريخ أطلقت من إيران فيما سمعت أصوات انفجارات قوية في كل من القدس وتل أبيب وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: "دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران.. يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بالعمل على اعتراض وتدمير الصواريخ طالما كان ذلك ضروريا لإزالة التهديد".

وأشارت تقارير إلى أن الرشقة الصاروخية الأخيرة تراوحت بين 20 و30 صاروخا إيرانيا، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال جيش الاحتلال إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي لصواريخ إيرانية في سماء تل أبيب، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مباشرة جراء صاروخ إيراني لمبنى في مدينة هرتسيليا شمالي تل أبيب.

وأفادت وكالة رويترز بأن "انفجارات ضخمة وقعت في هرتسليا شمالي تل أبيب".

كما أفادت مصادر إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني في منطقة غوش دان في تل أبيب.