إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي

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• في رسالة بعثها مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني إلى جوتيريش ومجلس الأمن الدولي

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني، أن بلاده بعثت رسالة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، تطالبه فيها بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، مساء الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية.

وقال في هذا الصدد: "أرسلنا اليوم رسالة أخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي، وأكدنا فيها طلبنا العاجل. ندعو مجلس الأمن إلى إدانة الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل".

وأوضح أن حكومة تل أبيب تشن هجمات "غير قانونية وعشوائية"، وتستهدف البنية التحتية المدنية في إيران، مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير منازل ومستشفيات وغيرها من البنية التحتية المدنية.

وأضاف أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت "عمدا" مناطق مدنية مكتظة بالسكان في العديد من المدن الإيرانية.

وأكد أن إيران تمارس حقها في الدفاع عن النفس ضد هذا "الهجوم والعدوان البربري"، مشددا على أن الرد الإيراني كان "دفاعيا ومتناسبا".

ولفت إلى أن إسرائيل لا تستطيع تنفيذ هذه الهجمات "دون الأسلحة والاستخبارات والدعم السياسي من الولايات المتحدة".

وقال في هذا الخصوص: "الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل مسؤولية هذا العمل غير القانوني".

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.