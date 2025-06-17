إصابة مبابي قبل مواجهة الهلال

كشفت تقارير صحفية عن تعرض كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني للإصابة قبل مواجهة الهلال السعودي، في كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه نادي الهلال السعودي فريق ريال مدريد الإسباني في العاشرة مساء غدًا الأربعاء، على ملعب هارد روك، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأوضحت صحيفة ذا أثليتك أن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي لم يشارك في تدريبات ريال مدريد صباح اليوم الثلاثاء، لتعرضه للإصابة بالإنفلونزا، وهو ما قد يعني خروجه من حسابات فريقه في مباراة الهلال السعودي.

ويتواجد نادي ريال مدريد الإسباني في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.