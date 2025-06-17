مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات المسيرة منذ الجمعة

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إجلاء أكثر من 2700 إسرائيلي من منازلهم بسبب صواريخ إيران

أعلنت إسرائيل الثلاثاء، إجلاء ألفين و272 إسرائيليا من منازلهم إثر الهجمات الصاروخية التي تشنها إيران ردا على العدوان الإسرائيلي عليها منذ فجر الجمعة.

وقال مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان وصل الأناضول إنه منذ بدء القصف في 13 يونيو الجاري أطلقت إيران أكثر من 400 صاروخ باليستي ومئات الطائرات بدون طيار.

وذكر المكتب أن أنه تم رصد سقوط حوالي 35 صاروخا داخل إسرائيل، دون أن يحدد مواقع سقوطها.

وأشار إلى أن الهجمات الإيرانية أدت إلى مقتل 24 إسرائيليا وإصابة أكثر من 647 آخرين.

وأوضح المكتب الإعلامي أن 10 من المصابين في حالة خطيرة و37 في حالة متوسطة وأكثر من 600 مصابين بإصابات طفيفة.

وبحسب المكتب الإسرائيلي فإنه تم تقديم 18 ألفا و766 طلب تعويض إلى مصلحة الضرائب الإسرائيلية.

وبين أن من بين الطلبات 15 ألفا و861 تتعلق بأضرار هيكلية و1272 تتعلق بالمركبات و1633 مطالبة تتعلق بمحتويات وممتلكات.

وحسب وسائل إعلام عبرية، تفرض إسرائيل تعتيما إعلاميا ورقابة مشددة على ما يُنشر بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء الرد الإيراني.

ومنذ فجر الجمعة، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.