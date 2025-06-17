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أعلن وزير المياه المغربي نزار بركة، الثلاثاء، إطلاق مشاريع جديدة للتغلب على تحديات المياه وندرتها في البلاد، عبر بناء السدود والربط المائي وتحلية مياه البحر.

جاء ذلك في كلمة للوزير بمقر مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) في العاصمة الرباط، بحسب مراسل الأناضول.

وقال إن "16 سدا في طور الإنجاز حاليا، ستُمكن من تخزين 20 مليار متر مكعب من الماء، فضلا عن اعتزام المملكة إطلاق 3 سدود جديدة قريبا".

ومنذ عقود اعتمد المغرب على السدود ضمن استراتيجيته المائية لضمان تزويد السكان والزراعة بالمياه.

وفي المملكة 149 سدا كبيرا تساعد على تخزين الماء وسقي مساحات واسعة من الحقول، فضلا عن توفير الماء الصالح للشرب وتوليد الكهرباء.

ومن بين مشاريع مواجهة التحديات المائية في المغرب، أشار الوزير إلى مشروع الربط المائي بين مناطق الوفرة والندرة المائية.

وأوضح أنه جرى الربط عبر أنابيب ضخمة بين نهري "واد لاو" و"سبو" (شمال) مع نهر "أبي رقراق" (غرب) ثم نهر "أم الربيع" (شمال).

وتحدث الوزير أيضا عن انطلاق مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر، بهدف ضمان الماء الصالح للشرب لنحو 50 بالمئة من المغاربة، في جميع الظروف المناخية.

وأصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السابع، أحد أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الذي يمثل عصب الناتج المحلي، باعتباره مصدرا رئيسا لدخل 40 بالمئة من عمالة البلاد، وفق إحصاءات وزارة الفلاحة.