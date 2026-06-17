الاستخبارات التركية تعتقل مسئولا إعلاميا في داعش خلال عملية أمنية

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• أحمد قزانجي اعتقل بمنطقة حدودية ونقل إلى تركيا بعد كشف نشاطه داخل "ولاية خراسان" وارتباطه بشبكات دعائية للتنظيم

ألقت الاستخبارات التركية القبض على المسؤول بتنظيم "داعش" الإرهابي أحمد قزانجي، خلال عملية أمنية حدودية.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، الأربعاء، بأن جهاز الاستخبارات نفذ عملية ضد البنية الإعلامية لما يُعرف بـ"ولاية خراسان" التابعة للتنظيم.

وأسفرت العملية عن توقيف أحمد قزانجي، الذي كان يستخدم الاسمين الحركيين "أبو عبيدة" و"أبو إبراهيم".

وتبين أنه تولى مسؤولية الإعلام بالتنظيم داخل تركيا عقب القبض على المسؤول السابق أوزغور ألطون، المعروف بالاسم الحركي "أبو ياسر التركي".

وأظهرت التحريات أن قزانجي انتقل من تركيا إلى منطقة أفغانستان - باكستان وانضم إلى التنظيم، حيث اضطلع بمهام فاعلة داخل معسكراته.

كما كشفت التحقيقات أن قزانجي شارك مع ألطون بنقل عناصر التنظيم من تركيا إلى المنطقة المذكورة، قبل أن يتولى إدارة الأنشطة التنظيمية بعد توقيف الأخير.

** نجا من غارات في باكستان

وأفادت المصادر بأن أعمال الرصد والمتابعة التي أجرتها الاستخبارات التركية أظهرت أن قزانجي نجا من غارات جوية استهدفت عناصر تنظيم "داعش" في باكستان، وأنه كان يخطط لدخول الأراضي التركية بطرق غير قانونية لمواصلة أنشطته التنظيمية.

وعلى إثر ذلك، نفذ الجهاز عملية أمنية في المنطقة الحدودية (لم تذكر مع أي بلد) أسفرت عن إلقاء القبض عليه.

** اعترافاته كشفت المخططات

وخلال إفادته، اعترف قزانجي بعلاقته بألطون، وبالخضوع لتدريبات عسكرية وعقائدية ضمن صفوف "داعش"، ومشاركته في أنشطة إعلامية ودعائية لصالح التنظيم.

وذكرت المصادر أن العملية أدت إلى إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، كما كشفت شبكات نقل واستقطاب العناصر التابعة له.

وكانت تركيا أعلنت مطلع يونيو الماضي إلقاء القبض على أوزغور ألطون، أحد قياديي التنظيم في عملية مشتركة للاستخبارات التركية والباكستانية على الحدود مع أفغانستان، وجرى ترحيله إلى تركيا.