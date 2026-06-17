الاتحاد الأوروبي يقيّم أثر سياسة “الدولة الأكثر تفضيلاً” الأمريكية على أسعار وإتاحة الأدوية

كلف وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي مفوض الصحة الأوروبي بإجراء تقييم شامل لأثر سياسة “الدولة الأكثر تفضيلاً” التي تنتهجها الولايات المتحدة، ومدى انعكاساتها على سوق الأدوية داخل التكتل، بحسب ما أفادت شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشبكة أن هذا التحرك يأتي في ظل تراجع إطلاق الأدوية الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ستقوم المفوضية الأوروبية بتقييم تأثير مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لربط أسعار الأدوية بأدنى المستويات المسجلة في الدول المتقدمة الأخرى، ضمن ما يُعرف بسياسة “تسعير الدولة الأكثر تفضيلاً”.

وكان ترامب قد أصدر في مايو الماضي أمرًا تنفيذيًا يُلزم شركات الأدوية بمواءمة أسعارها مع أسعار شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف الدواء داخل السوق الأمريكية، التي تُعد الأكبر عالميًا، إذ تستحوذ على أكثر من نصف الطلب العالمي على الأدوية الموصوفة.

وذكرت “يورونيوز” أن وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يسعون إلى تقييم ما إذا كانت هذه السياسة تؤدي إلى تأخير طرح الأدوية الجديدة، وارتفاع أسعارها داخل السوق الأوروبية، بما قد ينعكس على تقليص فرص الحصول على الأدوية المبتكرة في دول الاتحاد.