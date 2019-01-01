أكاديمية البحث العلمي: فتح باب التقدم لجامعة الطفل 21 يوليو



• قبول الأطفال من سن 9 وحتى 10 سنوات ونصف

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم للانضمام للدورة الخامسة من برنامج جامعة الطفل 2019، بدءا من يوم الأحد المقبل.

وأضاف صقر، في بيان صحفي، أن البرنامج أطلقته الأكاديمية عام 2015، على أن يكون التقدم من خلال الرابط التالي "http://childuni.asrt.sci.eg/"، وسيستقبل برنامج جامعة الطفل هذا العام 3690 طالبا تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 10 سنوات ونصف من مختلف محافظات الجمهورية في 39 جامعة مصرية حكومية وخاصة ومركزا بحثيا، بعد انضمام 6 جامعات ومراكز بحثية هم (جامعة مطروح، وجامعة الأقصر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، ومركز البحوث الفلكية، وجامعة بدر).

وأوضح أن البرنامج سيقدم 9 تخصصات علمية مختلفة، منهم 7 تخصصات موحدة في كل الجامعات ومحددة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استنادا على برنامج جامعة الطفل العالمي، حيث إن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل ويتبقى تخصصان تنفرد باختيارهم كل جامعة على حسب ما تتميز به في المجال العلمي.

وأشار إلى أن برنامج جامعة الطفل الذي تتبناه الأكاديمية كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمى للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد آليات أكاديمية البحث العلمي في هذا المجال ونتمنى أن ينال الدعم من الجهات المعنية بالتعليم فىي مصر، حيث لن يكون بمقدور الأكاديمية بدون دعم مادي قوي ومشاركة كل مؤسسات الدولة الاستمرار في هذا المشروع القومي خاصة بعدما لاقى قبولا مجتمعيا وتقدم له الآلاف من الأطفال وبلغ عدد الجامعات المشاركة 39 جامعة وما يقرب من 4 آلاف طالب سيتم اختيارهم من بضعة ألاف، ليصل إجمالي عدد المشاركين بالبرنامج حتى الآن ما يقرب من 16500 طالب بإجمالي دعم 16 مليون ونصف.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي منسق برنامج جامعة الطفل، أن البرنامج من أكبر برامج التعليم الإبداعي التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وأكدت أن الأكاديمية تدعم برنامج جامعة الطفل من الناحية التقنية والتمويل المالي ووضع المناهج العلمية لتتناسب مع كل فئة عمرية ومتابعة التنفيذ، حيث يدرس الأطفال بقاعات المحاضرات والمعامل بداخل أروقة الجامعات على يد الأساتذة الجامعيين، ويبلغ متوسط دعم الأكاديمية للطالب الواحد في برنامج جامعة الطفل 1000 جنيه سنويا.