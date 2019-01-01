العاهل السعودي يوجه باستضافة 200 حاج من أسر وذوي ضحايا حادث كرايستشيرش

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًا.



صرح بذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بحسب وكالة الأنباءالسعودية (واس).



وأشار الوزير آل الشيخ، إلى أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم تأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية، الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.



يشار إلى هجومًا إرهابيا استهدف في شهر مارس الماضي مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات.