رئيس الوزراء الكندي يرحب بقادة أوروبا في مونتريال استعدادا للقمة السنوية الكندية الأوروبية

رحب رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، بقادة الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مدينة مونتريال بمقاطعة كيبيك بالشرق الكندي المشاركين في قمة "كندا-الاتحاد الأوروبي" السنوية.

ومن المقرر أن يلتقي ترودو مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك والمفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مايلستروم في غضون 24 ساعة.

وقال ترودو في بيان صدر عن مكتبه "سنناقش كيف يمكننا العمل معا بشأن أكثر التحديات العالمية إلحاحا وجعل الحياة أفضل للناس على جانبي المحيط الأطلسي".

وفي نفس الإطار، في خطاب مفتوح، دعا أعضاء البرلمان الكندي وعضو في الجمعية الوطنية كيبيك السياسيين الفرنسيين على عدم التصديق على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين كندا والاتحاد الأوروبي.

وتم توقيع عل الإتفاقية في أكتوبر 2016 ، وهي سارية المفعول مؤقتا، حيث أصبح أكثر من 90 في المائة منها ساريا الآن. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى تصديق كل دولة على حدة لدخولها حيز التنفيذ الكامل.