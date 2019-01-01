ميدو يمنح فوافي 10 أيام أجازة بعد انتهاء مغامرته بكأس الأمم

قرر الجهاز الفني لنادي مصر المقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، الموافقة على منح الملغاشي باولن فوافي مهاجم الفريق أجازة لمدة 10 أيام، وذلك جاء لرغبة اللاعب للسفر إلى بلاده بعد انتهاء رحلة مدغشقر في كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر.

ويخوض لاعبو مصر المقاصة التدريبات اليومية على فترتين صباحية ومسائية، وتعتمد الفترة الصباحية على تدريبات بدنية تحت إشراف مخطط الأحمال الفرنسي، فيما تعتمد الفترة المسائية على الجمل الفنية التدريب بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق.

وكان مصر المقاصة قد نجح في ضم إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود وخالد أتشوا لاعب منتخب أوغندا خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما عاد إسلام جابر إلى المقاصة بعد انتهاء فترة إعارته إلى الداخلية.