الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح «الممارسات الخاطئة» بشأن التعريفات المكافحة للإعانات

حثت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء على تصحيح الممارسات الخاطئة فيما يتعلق بالتعريفات المكافحة للإعانات على الصادرات الصينية، وذلك بعد إعلان منظمة التجارة العالمية أن التدابير التعويضية المنقحة التي فرضتها واشنطن على واردات صينية تتعارض مع قوانين المنظمة.

وذكرت وزارة التجارة الصينية - في بيان اليوم - أن تقرير جهاز الاستئناف التابع لمنظمة التجارة العالمية الصادر أمس أثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة أساءت استخدام التدابير التعويضية وتصرفت بشكل غير متسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ما ألحق ضررا بالغا بالبيئة التجارية الدولية العادلة.

وأضافت الوزارة أن "الصين تحترم دائما القواعد التجارية متعددة الأطراف، وتعارض إساءة استخدام التدابير التعويضية"، مشيرة إلى أن عرض القضية على منظمة التجارة العالمية استهدف حماية المصالح المشروعة للصين، والتمسك بسلطة النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأكدت الوزارة أنه خلال السنوات الأخيرة، أعاق استخدام الولايات المتحدة للتدابير التعويضية المناهضة للإعانات، الصادرات الطبيعية للمنتجات الصينية بشدة، داعية واشنطن إلى اتخاذ أفعال ملموسة لخلق بيئة تجارية عادلة ومستقرة للشركات في كلا البلدين.

كانت منظمة التجارة العالمية أعلنت أمس الثلاثاء، في تقرير لجهاز الاستئناف التابع لها أن التدابير التعويضية المنقحة التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات بعض المنتجات الصينية تتعارض مع قوانين المنظمة، استنادا إلى نتائج لجنة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية التي أعلنت في مارس 2018.