الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقا بشأن أنشطة شركة «أمازون» على خلفية مخاوف بشأن المنافسة

بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقا اليوم الأربعاء، بشأن أنشطة شركة "أمازون" الأمريكية للتجارة الإلكترونية، بوصفها منصة بيع إلكترونية ومكان تسوق على حد سواء، وسط مخاوف من أن الدور المزدوج للشركة ربما ينتهك قوانين المنافسة للاتحاد الأوروبي.

وتبيع الشركة سلعا بشكل مباشر، لكنها تستضيف أيضا تجارا أصغر، يستخدمون المنصة لبيع المنتجات.

ويتركز التحقيق على الطريقة التي تستخدم بها الشركة بيانات من شركات أصغر لتقييم أحدث التوجهات وشركاء التسوق وما إذا كان ذلك يمنح شركة "أمازون" ميزة تنافسية غير عادلة.

وكتبت الشركة في بيان "استنادا إلى تقصي أولي للحقائق قامت به المفوضية ، يبدو أن شركة أمازون تستخدم معلومات حساسة على الصعيد التنافسي - عن بائعين في السوق ومنتجاتهم وصفقاتهم في السوق ".

وليس هناك أي موعد نهائي اامفوضية للانتهاء من تحقيقها.

وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأربعاء إن شركة "أمازون" وافقت على تغيير طريقة قيامها بمشروعات مع بائعين آخرين، في أعقاب التحقيق، طبقا لما ذكرته هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية في بيان اليوم الأربعاء.

وقال رئيس المكتب، أندرياس موندت في البيان "من خلال إجراءاتنا، حصلنا على تحسينات بعيدة المدى للبائعين الذين ينشطون في أسواق أمازون بمختلف أنحاء العالم. الإجراءات انتهت الآن".