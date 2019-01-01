التحالف العربي يسقط 3 طائرات مسيرة حوثية قبل وصولها جازان وأبها

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية إسقاط ثلاث طائرات مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقتي جازان وأبها (جنوب غرب) المملكة.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح له "إن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.



وأوضح المالكي" أنه في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف المطارات المدنية في كل من (أبها وجازان ونجران) وكذلك الأعيان المدنية والمدنيين، ما يثبت إجرامها وفكرها المتطرف ضد الشعب اليمني ودول الجوار واستخدامها للأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدًا "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات لضرب البنية العسكرية العدائية الإرهابية لدى الميليشيا الحوثية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



كانت جماعة أنصار الله الحوثيين قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنه نفذت هجوماً واسعا بطائرات مسيرة من طراز "تو كي" باتجاه مطار جازان في المملكة العربية السعودية، وأن العملية استهدفت مرابض الطائرات المسيرة.



وكثف الحوثيون من هجماتهم المسلحة بالطائرات المسيرة على مناطق ومواقع في المملكة السعودية، في حين تعلن القوات العسكرية تصديها لمعظم تلك الهجمات.



ويأتي هذا التصعيد في ظل مساعي الأمم المتحدة بإقناع الاطراف اليمنية المتصارعة على الالتزام بمباحثات السلام وتطبيقها بشكل فعلي على الأرض.